Die NRJ in Sachsen-Anhalt steht (+Video)

Anfang April setzte die Jugend unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ einen weiteren Baustein in der Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt. Nach einer flächendeckenden Jugendkampagne in den verschiedensten Regionen des mitteldeutschen Bundeslandes, arbeiten nun auch heimattreue Aktivisten neben den bereits bestehenden nationalrevolutionären Stützpunkten in Sachsen und Berlin/Brandenburg, am dritten Jugendstützpunkt unserer Partei.

In Zukunft wird für junge Nationalisten also auch in Sachsen-Anhalt neben kulturellen Ausflügen, politischer Weiterbildung und sportlicher Ertüchtigung, eine starke Gemeinschaft Gleichgesinnter zur Verfügung stehen, um dem zersetzenden Zeitgeist in dieser Republik nachhaltig etwas Sinnvolles entgegenzusetzen.

Jugendtag durchgeführt

Am ersten Jugendtag begann die junge Gemeinschaft in aller Früh mit einer Wanderung zum Kyffhäuser Denkmal – auch als Barbarossa Denkmal bezeichnet.

Das 81 m hohe Denkmal wurde 1892 bis 1896 zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. errichtet. Zusammen mit dem Niederwalddenkmal bei Rüdesheim am Rhein, dem Hermannsdenkmal bei Detmold am südlichen Teutoburger Wald, dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica bei Minden am Ostende des Wiehengebirges, dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig und der Walhalla bei Donaustauf ordnet es sich in die Gruppe der monumentalen Gedenkbauwerke Deutschlands ein.

Wissbegierig wurden 6 km steiler Fußmarsch voller Erwartung zurückgelegt. Diese Strecke mag einen Erwachsenen Sportler vermutlich zum Schmunzeln anregen, doch sollte erwähnt werden, dass der Wanderung auch kleine Kinder beiwohnten, die diese Leistung ebenfalls problemlos meisterten. Imposant wirkte das Bauwerk allemal auf alle Teilnehmer, die sich sonst nur abstrakten Stahl und Glasbauten als Zeichen „moderner“ und geschichtsloser Architektur ausgesetzt sehen.

Als weitere Entlohnung konnten sich die Teilnehmer auf eine abwechslungsreiche kulinarische Verköstigung durch einige Eltern freuen, die mit einer Essensstation die Wanderscharr begrüßten. Am Nachmittag wurde gemeinsam eine Sporteinheit durchgeführt. Nach dem Aufwärmen gab es durch erfahrene Sportler einen kleinen Einblick in die Sportarten MMA, Boxen und Judo. Mutige konnten sich im Anschluss im Sparring messen und ihre Defizite analysieren.

Den Abschluss bildete an diesem Tag eine Gruppenrunde der angehenden NRJ, in denen man über die künftigen Ziele diskutierte und weitere Aktionen plante. Diese Zusammenkunft bleibt also keine Eintagsfliege, sondern versteht sich vielmehr als Auftakt einer kommenden Jugendarbeit in S-A.

Raus aus der Isolation, rein in die nationalrevolutionäre Gemeinschaft starker Herzen. Gestalte deine Jugend ebenfalls sinnvoll, halte dich geistig und körperlich fit, Drogen und Alkohol sind was für Schwächlinge – wir bleiben frei und selbstbestimmt.

Für’s Vaterland? – Bereit!

Für’s Volk? – Bereit!

Für die Heimat? – Bereit!

Du bist zwischen 12 und 25 Jahre alt, kommst aus Sachsen-Anhalt und möchtest aktiv werden?

Dann nimm Kontakt zu uns auf!

WhatsApp: 0159-02711721

Threema: RD753N6K

E-Post: [email protected]

Weltnetzseite der NRJ(Nationalrevolutionäre Jugend) : http://www.NR-JUGEND.de