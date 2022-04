Am heutigen Vormittag waren Aktivisten des Stützpunktes Württemberg in Metzingen mit einem Infostand aktiv auf der Straße. Unter dem Motto „Ein Volk will Zukunft!“ wurde für unsere Kampagne zum Arbeiterkampftag geworben. Die Aktivisten werden heute mit einem weiteren Infostand in der Neckar-Alb-Region präsent sein.