Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

Die Partei „Der III. Weg“ lehnt den russischen Imperialismus mit dem Ziel der Wiederherstellung einer Sowjetunion genauso wie den US-amerikanischen Globalismus (westliche Wertegemeinschaft) mit seiner NATO-Osterweiterung und seinen weltweiten Kriegen unter dem Deckmantel der Menschenrechte ab. Wir stehen für ein unabhängiges und freies Europa, welches sich vom Einfluß russischer und amerikanischer Machtinteressen zu befreien hat. Wir stehen für die Freiheit der Völker! Siehe auch: Nationalrevolutionäre Erklärung zum Ukraine-Krieg | Nationalisten helfen Nationalisten – Unterkünfte für die Familien ukrainischer Nationalisten gesucht | Märtyrer des ukrainischen Freiheitskampfes

Eine Übersicht über Materialverluste (gezählt Anhand von veröffentlichten Bildern) finden Sie hier: www.oryxspioenkop.com. Gute zoombare Karten finden sich unter dem Account war_mapper auf der Plattform SOAR.EARTH und können HIER abgerufen werden. Über einen Klick auf „Back“ können die Karten der vergangenen Tage angesehen werden.

Hinweise zur Aktualisierung: Es ist nicht durchgängig möglich, eine laufende Aktualisierung zu gewährleisten. Abhängig von den verfügbaren Informationen zum Kriegsgeschehen und unseren Kapazitäten, die Nachrichten zu prüfen und zu bewerten, kann es zu Verzögerungen kommen, dies gilt insbesondere für die Wochenenden.

Russen beflaggen besetzes Kherson



Aufruf von Denis Prokopenko (Asow)

I am commander of Azov regiment, Denis Prokopenko. I call to the leaders of the world. Right now, in Mariupol, at „Azovstal“ steel factory hundreds of civilians are sheltering. Among them – people of all ages, women, children, families of Mariupol defenders. They are sheltering in the basements and bunkers from „russian world“

They found their only available shelter next to the Ukrainian soldiers, who are still defending the city from russian invaders.

Russian occupational forces, and their proxy from „lnr/dnr“ know that, they know about civilians, and they keep their fire on the factory willingly. They use free fall bombs, rockets, bunker-buster bombs, all varieties of artillery, both ground and naval for indiscriminate attacks.

City theater, maternity hospital, schools, kindergartens, hospitals, houses were destroyed by those who now offers civilians evacuation and safety. These are the same people. And nobody believes these bastards. Therefore I urge the politicians of all civilized world to organize a proper „green corridor“, ensure it’s safety and provide immediate evacuation and protection of civilians, wounded soldiers, and bodies of dead soldiers, to bury them with honors.

Der Kommandeur der ukrainischen 36. Marineinfanteriebrigade bittet europäische Politiker um Evakuierung

Der Kommandeur der ukrainischen 36. Marineinfanteriebrigade, Serhij Wolyna, appelliert an alle führenden Politiker der Welt, sich für eine Lösung einzusetzen, daß die Kämpfer und Zivilisten aus Mariupol in einen Drittstaat evakuiert werden. „Das ist unser Appell an die Welt„, sagte Wolyna. „Das könnte der letzte Appell unseres Lebens sein.“ Gegenüber den TV-Sender CNN sagte Wolyna, eine Evakuierung könne etwa per Schiff oder per Helikopter erfolgen.



Sowjetdenkmal in Mukatschewe entfernt

In der Stadt Mukatschewe, im Südwesten der Ukraine, wurde ein Sowjetdenkmal auf Beschluss der Stadtverwaltung abgerissen.

Erneuter Apell Russlands an die Verteidiger von Mariupol

Abermals fordert Russland die hartnäckigen Verteidiger in Mariupol zur Kapitulation auf. Den Soldaten wird dabei das Leben und medizinische Versorgung zugesichert. Offenbar haben die Angreifer große Schwierigkeiten, die Verteidiger zu schlagen. Nach Angaben russischer Separatisten sollen sich etwa 2900 Soldaten in dem Gebiet des Asow-Stahlwerks verschanzt haben. Dazu sollen noch etwa 1000 Zivilisten in dem noch umkämpften Gebiet ausharren.

Festung Mariupol hält

In Mariupol leisten die Verteidiger weiterhin zähen Widerstand. Die russische Armee antwortet weiter mit schwerem Beschuss des ausgedehnten Gebiets des Asow-Stahlwerks.

Nachtgefecht

Ein Video zeigt heftige Gefechte in der Nacht auf den heutigen Dienstag im Osten der Ukraine.

Ukrainische Artillerie auch in Donezk zielsicher

Eine weitere Drohnenaufnahme zeigt die Arbeit der ukrainischen Artillerie. Im Gebiet Donezk flüchten einige russische Soldaten vor Artilleriebeschuss in ein Haus. Sie wissen jedoch nicht, dass dies mit einer Drohne aufgezeichnet wurde. Kurz darauf erhält das Gebäude einen Volltreffer.

Artillerieschlag gegen russische Stellungen bei Charkow

Eine Drohnenaufnahme zeigt, wie ukrainische Artillerie russische Stellungen bei Charkow beschießt. Einige der eingegrabenen Panzerfahrzeuge (Kampf- und Schützenpanzer) werden getroffen. Diese werfen zum Teil Nebeltöpfe, um ihre Position zu verschleiern. Es scheint so, dass zumindest einige der Artilleriegeschosse Präzisionsgranaten sind. Ein solches Geschoss mit Suchzünder enthält in der Regel zwei Submunitionen, die sich über dem festgelegten Zielgebiet entfalten. Diese schweben dann an einem Fallschirm langsam zur Erde und suchen dabei mittels Radar- oder Wärmesensoren das Gebiet ab. Feindliche Fahrzeuge können durch die Sensoren erkannt und Typen zugeordnet werden. Gemäß einer einprogrammierten Priorisierung wird das am höchsten priorisierte Ziel mittels einer projektilbildenden Ladung angegriffen.

Aufschlussreiche russische Propganda bei getöteten Soldaten gefunden

Ukrainische Fallschmirmjäger haben eine russische Infanterieeinheit aus der Stadt Tomsk (Westsibirien) zerstört. Im Gepäck der gefallenen Soldaten fanden sie interessante Propaganda. Kommunistische Symbolik modernisiert mit Corona-Schutzmasken.

Russische Offensive hat begonnen – heftige Kampfhandlungen im Osten und Süden

Die russischen Vorstöße scheinen sich vor allem gegen Charkow, Sloviansk, Kramatorsk und Saporischschja zu richten. In den Städten Rubizhne und Popasna im Osten, sowie südlich von Izium konnten ukrainische Truppen die Ortschaften halten und teilweise sogar bei lokalen Vorstößen Boden gutmachen. Die russischen Vorstöße werden von einem massiven Artilleriebombardement unterstützt. Hierbei wird auch wieder Charkow heftig beschossen.

Bei Kherson halten die Ukrainer den Druck auf die russischen Besatzer weiter aufrecht. Südwestlich von Kherson konnte hierbei die Ortschaft Oleksandrivka zurückerobert werden.

Übersicht über russische Vorstöße im Osten. Karte von War Mapper: https://soar.earth/maps/12379?pos=48.937623475665085%2C36.89898100353002%2C8

Lage am Abend des 18. April 2022

Im Osten der Ukraine hat es Vorstöße russischer Truppen gegeben. Ob dies die große und erwartete Offensive ist, ist jedoch unklar. Östlich von Charkow haben ukrainische Truppen jedoch auch einen Vorstoß in die russische Flanke, die bis zu Iyium reicht, gestartet.

In Lemberg kam es wieder zu Raketeneinschlägen russischer Marschflugkörper. In der westukrainischen Stadt kam es dabei erstmals zu Todesopfern. Unter den mindestens sechs Toten soll sich auch ein Kind befinden. Nach russischen Angaben wurden in der Nacht auf Montag mehr als 100 Ziele in der ganzen Ukraine angegriffen.

Angeblich sollen drei ukrainische Flugzeuge in der Nacht und im Laufe des Tages abgeschossen worden sein. Die Ukrainer vermelden indes den Abschuss eines russischen Kampfjets östlich von Charkow. Bestätigt wurden bislang noch keine der Angaben.

Für „besondere Verdienste, Heldentum und Tapferkeit“ wurden russische Soldaten der 64. Motorisierten Schützenbrigade von Wladimir Putin ausgezeichnet. Die Truppe soll für die Massenexekutionen und Morde an Zivilisten in Bucha verantwortlich sein. Über 400 Leichen wurden mittlerweile geborgen.

In Mariupol toben weiterhin heftige Kämpfe im Asowstahl-Bereich. Die Verteidiger leisten nach Wochen der Einkesselung noch immer heldenhaft heftigen Widerstand.

Absurde russische Propaganda

Alina Lipp, ehemaliges Mitglied der volksfeindlichen Partei „Die Grünen“ und aktuell Propagandapuppe Putins, präsentiert ihre Interpretation des Krieges aus Mariupol.

Letzte Bilder eines russischen Soldaten

Die Kamera eines russischen Soldaten hat den tödlichen Einschlag einer ukrainischen Artilleriegranate noch festhalten können. Ukrainische Soldaten fanden die Kamera an der Leiche des Soldaten.

Video von Asow-Kämpfern in Mariupol

Sie leisten seit Wochen heldenhaft Widerstand gegen die überlegene russische Armee und deren Rebellentruppen. Die Kräfte des Asow-Bataillons zeigen beispiellosen Kampfgeist und Durchhaltewillen.

Weißrussische Kämpfer freuen sich über deutsches Maschinengewehr

Weißrussische Freiwillige, die in der Ukraine gegen die Russen kämpfen, freuen sich offenbar über ein deutsches MG3. Die Waffe ist nahezu baugleich mit dem bei der Wehrmacht verwendeten und berüchtigten MG42. Lediglich das Kaliber wurde auf den NATO-Standard umgerüstet und der Verschluss der Waffe modifiziert, um die Feuerrate zu senken.

Kämpfe im Gebiet um Asowstahl

In dem Gebiet des großen Stahlwerks in Mariupol toben auch am Boden heftige Kämpfe. Eine Drohenaufnahme, die aus dem Gebiet stammen soll, zeigt, wie Asow-Kräfte lehrbuchmäßig (frontal binden, flankierend schlagen) eine feindliche Kolonne vernichten.

Heftige Angriffe auf Mariupol

Das Gebiet Asowstahl in Mariupol, in welchem sich die Verteidiger verschanzt haben, liegt seit gestern unter schwerem Beschuss der russischen Armee.

Kämpfe im Osten der Ukraine

Auf diesem Video ist zu sehen, wie ein ukrainischer Panzer in der Ostukraine einen russischen Schützenpanzer vom Typ BMP zerstört.

Angriffe auf Charkow

Ein weiteres Video von gestern zeigt die Angriffe der Russen auf das Zentrum von Charkow.

Ukrainischer Stoß in die russische Flanke

Während die Russen in die Ortschaft Kreminna eingedrungen sind, stoßen die Ukrainer östlich von Charkow in die russische Flanke hinein. Es werden mittlerweile auch Gefechte mit Handfeuerwaffen östlich von Shevchenkove gemeldet.

Quelle der Karte: War Mapper: https://soar.earth/maps/12375?pos=49.706505648179245%2C36.48539845517439%2C9

Russischer Vorstoß im Osten

In der Ostukraine konnten russische Truppen die Ortschaft Kreminna einnehmen. Im Zuge des Vorstoßes wurde auch ein Auto mit flüchtenden Zivilisten beschossen. Vier der Insassen waren sofort tot, einer ist schwer verwundet.

Bilder des Kreuzers Moskwa aufgetaucht

Erste Bilder des brennenden Raketenkreuzers und ehemaligen Flaggschiffs der Schwarzmeerflotte sind aufgetaucht. Entgegen den russischen Meldungen ist die See nicht stürmisch. Es gilt mittlerweile als sehr wahrscheinlich, dass der Kreuzer infolge von Angriffen der ukrainischen Streitkräfte sank.

Die schwarzen Flecken stammen von Rauch, der aus den Bullaugen des Schiffes kam. Es deutet darauf hin, dass es im Schiffsinneren ein schweres Feuer gegeben hat.

Raketeneinschläge in Lemberg

In der Westukrainischen Stadt sind etwa fünf Raketen eingeschlagen. Eine davon dicht an einer Bahnstrecke.

Lage am Abend des 17. April 2022

Östlich von Charkow konnten die ukrainischen Truppen weitere Ortschaften von den Russen zurückerobern. Es scheint, dass die Ukrainer den Druck auf die Russen aufrecht erhalten wollen, um deren erwartete Offensive zu stören.

Die Verteidiger von Mariupol haben das russische Angebot zur Kapitulation abgelehnt. Seitdem liegt das Asowtal, in welchem sich die Verteidiger verschanzt haben, unter schwerem Beschuss.

Im Süden des Landes waren schwere Explosionen auf dem besetzten Militärflughafen von Kherson zu hören. In diesem Gebiet erzeugen die Ukrainer durch ständige Angriffe und Störaktionen weiter Druck auf die russische Armee.

Weiter beschießen die Russen Städte in der Ukraine mit Raketen. Hiervon sind vor allem die frontnahen Städte betroffen, aber auch aus Kiew wurden wieder Einschläge gemeldet.

Massive Bombenangriffe auf Mariupol

Das Asowtal liegt unter massivem Beschuss russischer Raketenwerfer. Zugleich werfen russische Flugzeuge Bomben ab. Ein älteres Drohnenvideo der Russen zeigt das betroffene Gebiet.

Ukrainische Geländegewinne bei Charkow

Im Gebiet Charkow haben ukrainische Einheiten in einer lokalen Offensive weitere Gebiete befreien können. Auf dem Foto ein zertörtes russisches Flugabwehrsystem vom Typ TOR.

Jahrestag der Gründung der Oberst Jewhen Konowalez-Militärakademie

Am 17. April 2016 wurde die Militärakademie des Asow-Bataillons eröffnet. Die nach Oberst Jewhen Konowalez, dem Leiter der Widerstandsbewegung „Organisation Ukrainischer Nationalisten“ (OUN) benannte Akademie durchliefen zahlreiche Asow-Soldaten. Die Kadetten wurden in Taktik, Feuerkampf, medizinische Versorgung, Orientierung, Häuserkampf und weiteren militärischen Disziplinen ausgebildet. Die Absolventen bilden laut Asow-Führung das Rückgrat der Truppe. Hier wurde der Grundstein gelegt für unbeschreiblichen Durchhaltewillen und Heldenmut, den die Kämpfer nun tagtäglich beweisen. Insbesondere in der seit über einen Monat eingeschlossenen Stadt Mariupol.

Wieder Explosionen am Flughafen Kherson

Auf dem besetzten Militärflughafen bei Kherson haben sich wieder Explosionen ereignet. Bereits in der Vergangenheit hatten ukrainische Einheiten hier erfolgreich russische Einheiten zerstört.

Botschaft aus der Festung Mariupol: „Wir kapitulieren nicht!“

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums weigern sich die Verteidiger in Mariupol, zu kapitulieren. Etwa 2000 bis 3000 Soldaten, darunter etwa 400 Ausländer, sollen sich im Asowtal verschanzt haben. Die Russen drohen den Verteidigern nun mit der totalen Vernichtung. In der Vergangenheit hatten bereits Militärführer der selbsternannten Separatistenrepublik Donezk mit dem Einsatz chemischer Kampfstoffe gedroht.

Weiter Streubomben auf Charkow

Die Russen beschießen die Stadt Charkow weiterhin mit Streumunition.

Schukow-Denkmal in Charkow entfernt

Auch in Charkow werden sowjetische Denkmäler abgerissen. Die Büste des Rote-Armee-Generals Schukow wird hierbei auf eine Müllkippe verlegt.

Sowjetsymbolik in Lemberg entfernt

Als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands werden in der Ukraine immer mehr Sowjetsymbole entfernt. Hier in Lemberg an einem Denkmal.

Bombentrichter zeigt Zerstörungskraft

Anhand dieses Bombentrichters in der Ukraine kann man die Zerstörungskraft der von den Russen eingesetzten Bomben erahnen. Hier wurde vermutliche eine FAB 1000 (1000 Kg-Bombe) oder ein größeres Modell eingesetzt. Die Russen führen in ihren Beständen noch 1500, 3000 und 9000 Kg-Bomben. 3000 Kg-Bomben wurden nach russischen Angaben schon mehrfach über Mariupol abgeworfen.

Panzerwerkstatt bei Kiew zerstört

Für eine kleine TV-Reportage wurde in Kiew eine Werkstatt gefilmt, in welcher erbeutete russische Panzer wiederaufbereitet wurden. Die Panzerungswirkung kann hier nach Durchschlägen zwar nicht mehr ganz hergestellt werden, aber die Schutzwirkung ist dennoch besser als in einem ungepanzerten Fahrzeug. Eine Folge der Ausstrahlung der Dokumentation war jedoch, dass der genaue Standort der Werkstatt verraten wurde. Wenig später schlug eine Rakete ein und zerstörte das Gebäude.

Russland droht Verteidigern in Mariupol

Offenbar hat die russische Armee zusammen mit den Einheiten der selbsternannten Separatistengebiete Probleme, die Verteidiger im Asowtal zurückzudrängen. Zumindest bietet die russische Armee den ukrainischen Kämpfern nun an, die Waffen niederzulegen und im Gegenzug nicht bei der Gefangennahme getötet zu werden. Das Angebot wird mit der Drohung unterstrichen, ansonsten das Gebiet mit thermobarischen Raketenwerfern großflächig zu beschießen. Das Ultimatum für die heldenhaften Verteidiger gilt bis 13 Uhr.

