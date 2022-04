Krieg in der Ukraine – Tag 52 | 16.04.2022

Lage am Abend des 16. April 2022

Die ukrainische Regierung hat mit dem Abbruch der Friedensverhandlungen gerdroht, falls Russland in Mariupol weiter vorrückt. In der eingekesselten Stadt haben sich zuletzt offenbar etwa 1000 Marineinfanteristen ergeben. Es handelte sich hierbei offenbar hauptsächlich um verwundete Soldaten und Einheiten, die keine Munition mehr hatten. Im Asowtal halten sich weiterhin Kämpfer des Asow-Bataillons und Marineinfanteristen verschanzt. Weiter nördlich sollen sich auch noch ukrainische Truppen in einem separaten Kessel gehalten haben.

Die russische Luftwaffe hat unterdessen die Angriffe auf Städte in der gesamten Ukraine mittels Marschflugkörpern verstärkt. Auch ballistische Raketen kommen in großem Umfang zum Einsatz.

Im Osten der Ukraine konnten die Verteidiger am Ostufer des Oskil einige Ortschaften von den Russen befreien.

Übersicht über Verluste

Auf der Grundlage der vom Projekt Oryx erstellten Übersicht (siehe: www.oryxspioenkop.com) zerstörter oder erbeuteter Gerätschaften ergibt sich die folgende Aufstellung über die dokumentierten Verluste:

Russisch Ukrainisch Kampfpanzer 505 123 gepanzerte Transporter (Kette) 278 74 Schützenpanzer (Kette und Rad) 618 132 gepanzerte Transporter (Rad) 116 61 Kommunikationsfahrzeuge 63 Pionierfahrzeuge, tech. Unterstützungsfahrzeuge 111 12 Artillerie (Selbstfahrend, Geschütze, Mörser usw.) 165 49 Raketenwerfer 55 15 Luftabwehrkanonen 18 4 Luftabwehrraketen 52 43 Radarfahrzeuge, Radargeräte 10 17 Geräte zur elektronischen Kriegsführung 7 0 Flugzeuge 21 17 Hubschrauber 33 4 Drohnen 32 14 Lastwagen, Jeeps, Autos usw. 827 231 Schiffe 4 15

Die Verluste an eigenen Soldaten beziffert die ukrainische Armee auf etwa 3000. Russland gibt dagegen an, 23.000 ukrainische Soldaten getötet zu haben.

Die russischen Verluste gibt das Verteidigungsministerium mit 1350 Gefallenen an. Die Ukraine schätzt die russischen Verluste hingegen auf etwa 20.000 Soldaten.

Beschuss auf Charkow

Bei dem Beschuss der Stadt im Norden der Ukraine sollen heute zwei Menschen umgekommen und etwa 20 verletzt worden sein.

Brücke in russisch besetztem Gebiet gesprengt

Die Eisenbahnbrücke über den Fluss Karachekrak bei der Stadt Wasyliwka, im Süden der Ukraine, ist zerstört worden. Nach russischen Angaben durch Artilleriebeschuss. Das Schadensbild deutet jedoch eher auf eine Sprengung hin. Offenbar sind auch hier ukrainische Partisanen aktiv.

Verwüstungen von Privatwohnungen auf Befehl?

In Bucha wurde in einer Wohnung eine Schmiererei an der Wand entdeckt. „Es war ein Befehl, Entschuldigung.“ Ob sich die Entschuldigung auf den Befehl des Einmarsches oder der Zerstörung des Wohnungsinventars bezieht, ist nicht klar.

Lagebericht des Militärhistorikers Thorsten Heinrich

Der Lagebericht kann hier angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=2dogru71lJ8

Sprengfallen in befreiten Gebieten

In den Wäldern, Gärten und Häusern der von den Russen befreiten Gebiete finden sich immer wieder Sprengfallen, die die russischen Soldaten zurückgelassen haben.

Beschuss in Sievierodonetsk und Lysychansk

Die Städte im Osten der Ukraine stehen seit mehreren Stunden unter Artilleriebeschuss der russischen Truppen.

Luftangriffe im ganzen Land

In der Nacht und am Vormittag kam es wieder vermehrt zu Luftangriffen. In der Region Poltava wurde dadurch eine Person getötet. Auch in Kiew soll es nach Einschlägen von Cruise Missiles mehrere Verletzte und Vermisste geben. In Dnipro wurde u.a. eine Hühnerfarm mit einer Präzisionsbombe angegriffen. In Charkow kam es wieder zu massivem Beschuss der Stadt. In Nikolaev gibt es aktuell auch Einschläge, die von Cruise Missiles oder Artilleriebeschuss stammen. Im Westen des Landes haben russische Su-35-Jets nahe der polnischen Grenze mehrere Luft-Boden-Raketen in Richtung Lemberg abgeschossen. Die russischen Jets befanden sich dabei über weißrussischem Luftraum. Einige der Raketen konnten im Bereich um Lemberg abgefangen werden. Die Abschüsse von Luft-Boden-Raketen nahe der ukrainischen Grenze über weißrussischem Luftraum dient eventuell dazu, einen Beschuss russischer Flugzeuge über dem Luftraum des Nachbarstaates zu provozieren.

Meldungen von Tag 51 – 15. April 2022

Meldungen von Tag 50 – 14. April 2022

Meldungen von Tag 49 – 13. April 2022

Meldungen von Tag 48 – 12. April 2022

Meldungen von Tag 47 – 11. April 2022

Meldungen von Tag 46 – 10. April 2022

Meldungen von Tag 45 – 9. April 2022

Meldungen von Tag 44 – 8. April 2022

Ukraine-Krieg Lagebericht (35) (externer Link zu YouTube) – 06.04.2022

Ukraine-Krieg Lagebericht (34) (externer Link zu YouTube) – 05.04.2022

Ukraine-Krieg Lagebericht (33) (externer Link zu YouTube) – 04.04.2022

Meldungen von Tag 39 – 3. April 2022

Meldungen von Tag 38 – 2. April 2022

Meldungen von Tag 37 – 1. April 2022

Meldungen von Tag 36 – 31. März 2022

Meldungen von Tag 35 – 30. März 2022

Meldungen von Tag 34 – 29. März 2022

Meldungen von Tag 33 – 28. März 2022



Meldugen von Tag 32 – 27. März 2022

Meldungen von Tag 31 – 26. März 2022

Meldungen von Tag 30 – 25. März 2022

Meldungen von Tag 29 – 24. März 2022

Meldungen von Tag 28 – 23. März 2022

Meldungen von Tag 27 – 22. März 2022

Meldungen von Tag 26 – 21. März 2022

Meldungen von Tag 25 – 20. März 2022

Meldungen von Tag 24 – 19.03.2022

Meldungen von Tag 23 – 18. März 2022

Meldungen von Tag 22 – 17. März 2022

Meldungen von Tag 21 – 16. März 2022

Meldungen von Tag 20 – 15. März 2022

Meldungen von Tag 19 – 14. März 2022

Meldungen von Tag 18 – 13. März 2022

Meldungen von Tag 17 – 12. März 2022

Meldungen von Tag 16 – 11. März 2022

Meldungen von Tag 15 – 10. März 2022

Meldungen von Tag 14 – 09. März 2022

Meldungen von Tag 13 – 08. März 2022

Meldungen von Tag 12 – 07. März 2022

Meldungen von Tag 11 – 06. März 2022

Meldungen von Tag 10 – 05. März 2022

Meldungen von Tag 9 – 04. März 2022

Meldungen von Tag 8 – 03. März 2022

Meldungen von Tag 7 – 02. März 2022

Meldungen von Tag 6 – 01. März 2022



Meldungen von Tag 5 – 28. Februar 2022

Meldungen von Tag 2 – 25. Februar 2022

Meldunge von Tag 1 – 24. Februar 2022